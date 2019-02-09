Составлен ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки

На охоту и рыбалку на обычном седане или переднеприводном кроссовере уже не поедешь и для таких поездок лучше владеть полноценным внедорожником, к тому же желательно очень вместительным.

Эксперты назвали ТОП-5 внедорожников, которые без труда довезут до места рыбалки или охоты.

Среди таких машин оказались рамные Mitsubishi Pajero Sport первого поколения и Mitsubishi Pajero второй генерации.

Такие машины получили все нужное, чтобы спокойно проехать по российскому бездорожью.

Также хорошими ходовыми показателями обладает Nissan Terrano. Он прекрасно чувствует себя на бездорожье, при этом на асфальте он не радует своей динамикой и комфортом.

Также в ТОП попали отечественные модели, которые разрабатывали в России для российских дорог, а это Lada 4х4 и UAZ Patriot.