В последнее время автопроизводители внедряют громадное количество электронных систем и помощников водителю, а некоторые такие системы уже стали обязательными и даже стали тестироваться американским институтом безопасности.

Однако специалисты выделили несколько систем, призванные помогать водителю, которые могут оказаться бесполезными для русского водителя, а следовательно возможно и не стоит за них переплачивать.

Экспертами tarantas.news были названы ТОП-5 сомнительных «помощников» для русского водителя и одним из них является система удержания автомобиля в занимаемой полосе.

Было отмечено, что данный «помощник» будет работать правильно, если на дороге имеется хорошая разметка.

Адаптивный круиз-контроль также был назван сомнительным, а причиной тому является то, что периодически система не может адекватно работать, когда между автомобилями появляется еще одно ТС, что встречается часто на российских дорогах.

Лазерный дальномер круиз-контроля не способе быстро определить новую цель, поэтому есть вероятность столкновения.

Третьим сомнительным помощником была названа система распознавания дорожных знаков, которая способна запутаться из-за того, что дорожные знаки в России могут находится где угодно, да еще и несколько сразу.

Также в рейтинге оказалась система управления жестами, а также система распознавания и управления голосом.