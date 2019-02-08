KIA возглавила рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто

По данным российских аналитиков с продаж автомобилей автопроизводители в прошлом году выручили 2,4 трлн рублей.

Это оказалось на 22% больше, чем в 2017 году. Авторитетное агентство «АВТОСТАТ» назвало десять компаний, которые больше всего заработали в России с продаж машин.

Лидером по выручке в 2018 году стала марка KIA. Россияне у этой компании купили машин на сумму 282 млрд рублей. Рост выручки корейского автопроизводителя составил 39%.

Второе место по выручке у Toyota, которая не сильно отстала от лидера и заработала 267 млрд рублей (+23%).

На третьем месте расположился отечественный автопроизводитель Lada, который через дилерские центры продал машин на сумму 213 млрд рублей (+26%).

Далее по списку Hyundai и Mercedes-Benz. Они выручили 203 млрд рублей (+20%) и 162 млрд рублей (+8%) соответственно

. Во второй пятерке расположились марки Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Skoda, у которых выручка составила от 100 до 150 млрд рублей. У остальных компаний показатель оказался ниже 100 млрд рублей.