7 февраля на сайте Росстандарта появилось новое сообщение, в котором говорится о необходимости проведения отзывной кампании, которая затрагивает автомобили марки Bentley.

Bentley отозвала в России более 200 автомобилей, среди которых модели Bentley Continental и Mulsanne. В общей сложности на сервис будет отправлено 207 машин, из которых 111 это модели Bentley Continental, проданные в прошлом году.

В этих автомобилях выявили ошибку в ПО, которая приводит к временному отключению рулевого управления и увеличению риска ДТП.

В 96 экземплярах моделей Muslanne, реализованных на российском рынке с 2012 года по 2018 год, обнаружили ремни безопасности, которые не удовлетворяют требованиям по нагрузке, если одновременно заняты центральное и хотя бы одно из боковых задних сидений.

Это может стать причиной отрыва замка ремня безопасности заднего сиденья от силовой конструкции кузова. Все работы в рамках отзыва будут проведены за счет производителя.