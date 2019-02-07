УАЗ добавил новые опции для модели УАЗ «Пикап»

УАЗ «Пикап» с февраля в комплектации «Классик» можно заказать с кондиционером, хотя ранее такая опция была доступна начиная с версии «Оптимум».

Российский автопроивзодитель расширил список доступных опций для начальной и средней комплектации.

Теперь пикап в базовой версии можно доукомплектовать кондиционером, аудиоситемой с шестью динамиками и подогревом передних сидений.

В версиях «Оптимум» и «Престиж» также расширили список оборудования, который можно дополнительно заказать.

Для «Оптимум» стала доступна аудиосистема с поддержкой mp3, помимо этого можно в машину установить климат-контроль и передние парковочные датчики.

Климатическая установка и парктроник на переднем бампере также стали доступны для комплектации «Престиж».

Ранее парктроник предлагался исключительно для модификации «Максимум». Еще автопроизводитель в независимости от модификации позволяет установить новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, которые ранее были доступны для спецверсии «Футбол».