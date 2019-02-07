В Филадельфии на заброшенной фабрике найден довоенный Packard Six

Машина простояла на фабрике более 40 лет. Ранее она принадлежала владельцу предприятия и в свое время ее активно использовали.

Обнаруженный Packard Six 1927 года за свою историю проехал всего 16 тыс. км и это с учетом того, что ее использовали каждый день.

Приобретён автомобиль был в 1927 году. На нем автовладелец ездил около 10 лет, после чего он сломался и его длительное время хранили в гараже, но поставили на территорию фабрики.

Там он простоял с 1974 года по январь 2019-го. В автомобиле еще сохранились элементы, которые использовались в авто тех лет, а это деревянный руль, напольные обогреватели и даже подставка для ног задних пассажиров.