Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Мировая премьера российского лимузина Aurus состоится на выставке вооружения IDEX в ОАЭ, которая пройдет с 17 по 21 февраля 2019 года.

На выставке покажут только лимузин молодой марки, тогда как седан пока решили не демонстрировать.

Также показ Aurus состоится в марте на Женевском автосалоне. В России полноценный показ седана Aurus прошел на международном Московском автосалоне в августе 2018 года.

Напомним, с 15 февраля в России для заказа станут доступны Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Эти машины можно будет заказать в дилерских центрах «Авилон» и «Панавто».