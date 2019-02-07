Эксперты назвали самые безопасные кроссоверы 2018 года

При выборе нового автомобиля многие стали обращать внимание на безопасность и если подушки безопасности стали уже обязательными, то вот электронные системы можно встретить не в каждом автомобиле.

При этом электронные системы безопасности уже есть в каждом премиальном автомобиле и эти системы уже включены в стандартные краш-тесты американского страхового института.

В прошлом году самыми безопасными премиальным кроссоверам по версии IIHS стал Volvo XC90. Этот шведский автомобиль на российском рынке сейчас можно приобрети по цене от 3 759 000 до 5 010 000 рублей.

Стоит отметить, что марка Volvo стремится делать самые безопасные авто в мире и судя по результатам тестов пока ей это удается.

Флагманский Volvo XC90 оснащен всеми самыми современными и правильно настроенными электронными системами безопасности, которые работают не только на защиту пассажиров и водителя, но также и на обнаружение пешеходов и велосипедистов.

Второе место в рейтинге досталось Mercedes-Benz GLE, цена которого в РФ начинается от 4 650 000 рублей. В нем помимо того, что есть активные системы безопасности, также присутствует адаптивный круиз-контроль с функцией передвижения в пробках.

Еще немецкая компания научила свой кроссовер автоматически прижиматься к краю полосы движения, если сзади едет машина экстренных служб.

В списке Audi Q7 есть уже практически все стандартные электронные системы безопасности, а также парковочный ассистент и система отказа в повороте налево, если есть встречный транспорт.

В РФ новый Audi Q7 стоит от 3 900 000 до 5 260 000 рублей. Также специалисты самыми безопасными назвали Lexus RX и Acura MDX, причем последняя в России сейчас не предлагается, а вот Lexus RX можно купить за 2 902 000 рублей минимум.