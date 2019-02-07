Компания Jeep выпустит электрический внедорожник с названием Treo

Jeep Treo был представлен в далеком 2003 году, а это концептуальная модель, которая впервые была показана в Японии.

Второй его дебют был в Детройте, но с тех пор за модель забыли. Но в новых планах развития марки, упоминается о внедорожнике, который будет младше Jeep Renegade. Не исключено, что американский автопроизводитель для нового внедорожника возьмет название Treo.



Стоит отметить, что концептуальный Jeep Treo нельзя было назвать будущей серийной версией, так как это трехместный очень маленький автомобиль, который получил неклассические черты для городского автомобиля.

Длина Jeep Treo составляла всего 3 235 мм. В нем не было привычного капота и багажного отделения, а в целом внедорожник приводился в движение электрическими моторами, которые питала водородная установка.