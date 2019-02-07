Японский автопроизводитель на автосалоне в Чикаго рассекретил новую версию своего автомобиля Sequoia.
Toyota представила внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro
07.02.2019 11:56
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Toyota представила внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro, которая отличается оформлением экстерьера и интерьера.
Как рассказали в компании, новинка имеет амортизаторы Fox, полностью светодиодную оптику, колесные диски размером 18 дюймов с кованым алюминием и доработанную выхлопную систему.
В салоне появилась премиальная аудиосистема, а также доработанная мультимедийная система с поддержкой смартфонов. В движение Toyota Sequoia TRD Pro приводится 5,7-литровым двигателем.
Его мощность составляет 386 лошадиных сил при 544 Нм. В качестве трансмиссии предлагается шестискоростная автоматическая коробка и система полного привода Multi-Mode 4WD. Также внедорожник оснастили комплексом безопасности TSS-P.
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