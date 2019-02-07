В компании Infiniti сообщили о результатах продаж авто за прошлый месяц.
Российские продажи Infiniti в январе выросли на 12%
07.02.2019 11:33
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Так, стало известно, что российские продажи Infiniti в январе выросли на 12% и составили 271 реализованный экземпляр.
Самым востребованным автомобилем марки стал кроссовер QX60, который показал рост продаж в два раза до 99 проданных штук.
В компании также напомнили о действии специальных цен и программ при покупке авто. Между тем производитель в январе переписал ценники на большинство своих моделей.
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