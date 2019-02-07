Назван Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России

Рейтинг самых востребованных автомобилей сегмента SUV составили на основании данных по продажам за прошлый месяц.

Так, в России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в январе и возглавляет рейтинг кроссовер Hyundai Creta.

Эта модель закрепила лидерство в сегменте, а в прошлом месяце еще и показала рост продаж в 9% до 4 187 проданных штук.

KIA Sportage с отрицательной динамикой в 10% оказался вторым по продажам в сегменте. В количественном выражении показатель продаж составил 2 761 экземпляр. В тройке лидеров оказался Renault Duster – 2 338 ед., -7%.

В первой пятерке расположились LADA 4×4 и Volkswagen Tiguan. Объёмы продаж этих кроссоверов составили 2 048 и 1 716 единиц.

Вторая пятёрка самых популярных кроссоверов выглядит следующим образом: