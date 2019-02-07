Компании Tesla и Mercedes могут совместно создать электрический фургон

Зарубежному агентству удалось узнать о переговорах компаний Mercedes и Tesla. Эти автопроизводители намерены объединить свои силы для создания электрического фургона.

Еще в прошлом году управляющий Tesla Илон Маск сообщил в сети, что хочет совместно с Mercedes создать электрическую версию Sprinter.

Стоит отметить, что электрическая версия текущего поколения Sprinter появится в 2019 году. Известно, что в нем будет блок батарей, которые обеспечат запас хода всего в 150 км.

Электрический Mercedes Sprinter будет рассчитан на поездки исключительно в городе. Его будут использовать ремонтные бригады и компании занимающиеся доставкой товаров и почты.