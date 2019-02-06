В прошлом году стало известно, что два бренда – Suzuki и Toyota обменяются своими моделями и начнут их выпускать под своими брендами.

Так, планировалось, что Toyota выпустит под своим брендом кроссовер Vitara Brezza, причем это должно было произойти в текущем году.

Однако сегодня стало известно, что Suzuki не спешит отдавать кроссовер Vitara Brezza бренду Toyota, а сроки по обмену автомобилями перенесли на год.

Предполагается, что Suzuki не хочет потерять долю на рынке Индии, ведь Vitara Brezza является очень популярным. Только в прошлом году эта модель разошлась тиражом в количестве 155 тысяч штук.

Его стоимость составляет 767 000 рупий минимум, а это около 700 тысяч рублей.