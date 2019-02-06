LADA Granta в январе стала бестселлером российского авторынка

Автопроизводители в России уже опубликовали данные по продажам новых автомобилей. На основании этих данных стало известно, что LADA Granta в январе стала бестселлером российского рынка, показав рост продаж в 44% до 7 630 проданных единиц.

Второй самой востребованной моделью в нашей стране является LADA Vesta – 7 078 штук, а это в сравнении с январем прошлого года стало на 6% больше.

В тройке самых популярных на авторынке располагается KIA Rio, объёмы продаж которого составили 6 246 единиц, что на 10% меньше.

Четвертый и пятый результат показали автомобили Hyundai Creta и Hyundai Solaris с результатами 4 187 и 3 905 единиц соответственно.

Кроссовер показал рост в 9%, а седан – 27%. Лидерами среди марок стали «АвтоВАЗ», KIA и Hyundai.