Минивэн Mercedes-Benz Citan Tourer получил новый дизельный двигатель

Mercedes-Benz Citan оказался очень непопулярным автомобилем даже несмотря на то, что в Европе очень любят немецкие автомобили.

Mercedes-Benz Citan по сути является перелицованным Renault Kangoo, причем французская модель пользуется более высоким спросом в ЕС и других странах.

По данным аналитиков в 2018 году было продано 5953 ед. Citan и свыше 20 тыс. ед. Kangoo.

При этом в Mercedes не намерены отказываться от своего «каблучка» и выпустили обновленную версию.

Теперь Mercedes-Benz Citan предлагается с модернизированными моторами Renault 1.5 dCi стандарта Euro 6d-TEMP, в котором была увеличена отдача как минимум на 5 л.с. и 20 Нм крутящего момента.

Этого достигли за счет ряда доработок. Была сделана новая головка блока, повышено давление впрыска и добавлена система мочевинной нейтрализации.



Теперь Citan 108 CDI выдает 80 л.с., а у версий 111 CDI и 109 CDI – 116 и 95 л.с. соответственно. Также для обновленного Mercedes-Benz Citan с дизельными версиями теперь предлагается исключительно шестиступенчатая механическая трансмиссия. А вот единственная бензиновая модификация Citan 112 осталась со старым мотором.

Помимо этого немецкая компания для Citan стала предлагать пакет Red Design Package, который добавит красные полосы на корпусах зеркал и бампере, а в салоне появится небольшой декор красного цвета.