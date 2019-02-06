Гиперкар McLaren 600LT сделали мощнее Bugatti Veyron

Ателье Hennessey решило из гиперкара McLaren 600LT сделать машину, которая по мощности мотора способна конкурировать с Bugatti Veyron.

Силовая установка McLaren 600LT выдает 600 л.с., но с пакетом доработок HPE1000 от Hennessey отдача мотора увеличивается до 1014 л.с. и 173 Нм крутящего момента. Для сравнения у Veyron ДВС способен генерировать 1001 л.с.

В пакет HPE1000 входят новые турбины, клапаны и выхлопная система. Также добавляется новый интеркулер, увеличенные фильтры и блок управления Motec.

Помимо этого, тюнеры перенастроили работу коробки передач. В итоге McLaren 600LT с HPE1000 способен разгонятся от 0 до 96 км/ч всего за 2,1 сек. Четверть мили тюнингованный спорткар проходит за 9,6 секунды.

Также был разработан пакет HPE 800, который как можно догадаться по названию, увеличивает мощность стандартного 3,8-литрового турбомотора до 800 л.с. и 979 Нм.

Это позволяет гиперкару совершить разгон до 96 км/ч за 2,4 сек. Есть еще третий пакет HPE 700, который поднимет мощность мотора до 717 л.с. В таком варианте разгон будет совершаться за 2,6 сек.