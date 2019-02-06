Экс-инженер Toyota создавал и начал продавать электрокар-амфибию

На территории Таиланда начались продажи нового электрокара, который был разработан экс-инженером компании Toyota.

Машину назвали Fomm One, а позиционируется она как электрокар-амфибия. Впрочем, это обычный автомобиль с электрической установкой, но способный двигаться при необходимости по воде.

Такой автомобиль инженер Хидео Цурумаки создал четырехместным, а его стоимость составляет 664 тыс. бат или 1,4 млн рублей.

Размеры Fomm One составляют 2 500/1 300/1560 мм, а весит он без батареи и дополнительного оборудования 445 килограммов.

Силовая установка, которая полностью защищена от попадания влаги, имеет два электромотора. Запас хода составляет 160 км, а максимальная скорость – 80 км/ч.

От обычной розетки зарядить машину можно за шесть часов. Чтобы двигаться в воде используются турбинообразные колеса и водомет.