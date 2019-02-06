Как известно, американская марка планирует в ближайшие годы выпустить электрические версии всех своих автомобилей. Это касается как пикапов, так и спорткаров и обычных автомобилей.
В Сеть попали первые фото электрического пикапа Ford F-150
06.02.2019 15:16
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Одной из моделей, которая получит электрическую модификацию, становится пикап Ford F-150. Новая версия самой востребованной модели в США уже была сфотографирована фотошпионами.
Тестовый прототип облачен в камуфляжную пленку, но это не помешало разглядеть батарею под полом и зарядный порт, который расположили на переднем бампере.
Это однозначно полностью электрическая версия, ходя у пикапа может появится и гибридный вариант. Никаких подробностей об установке и технических данных пока нет.
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