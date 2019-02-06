Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS

Недавно Audi объявила о старте продаж юбилейной серии TT, а теперь немецкий автопроизводитель представляет обновленную версию TT RS. Причем незначительное обновление получил сразу и родстер, и купе.

Основные изменения в Audi TT RS произошли во внешности, где были увеличены воздухозаборники в бампере, добавлены накладки на пороги и новое антикрыло. Также компания в машины добавила элементы имитирующее воздуховоды.

Технически машина не изменилась. Что в купе, что в родстере под капотом устанавливается 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор мощностью 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента.

Трансмиссия тоже осталась прежней, а это семиступенчатый «робот» S tronic и система полного привода quattro.

В продажу обновленные Audi TT RS поступят весной по цене от 67 700 евро, что в пересчете 5 млн рублей.

Уже в базовую версию спорткара входит 12-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийная система MMI с 4G WiFi и премиальная акустическая система B&O.