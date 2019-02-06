Масштабная отзывная кампания будет проведена в связи с выявленными проблемами в автомобилях связанные с рулевым управлением и тормозами.

Fiat Chrysler объявил об отзыве 882 тыс. автомобилей в мире, среди которых около 660 тысяч авто это пикапы Ram 2500 и Ram 3500, которые сошли с конвейера в период с 2013 по 2017 год.

Большая часть отзывных пикапов была реализована на рынке США.

В этих автомобилях есть вероятность отказа рулевого управления. Уже зафиксировано 8 случаев ДТП из-за дефекта.

Еще 222 тыс. пикапов Ram 1500, выпущенных в 2019 году будут отправлены на сервис из-за дефектов в работе тормозной педали.