Профессиональная грузовая техпомощь

Отказ любой системы грузового автомобиля приводит к внеплановой остановке, что отрицательно сказывается на сроках его прибытия в пункт назначения. Своевременно оказанная грузовая техпомощь на дороге позволяет снизить затраты времени на решение таких проблем и уменьшить размер вызванных ими финансовых потерь.

Ситуации, в которых требуется грузовая техпомощь

Неисправность любой системы грузовика чревата серьезными неприятностями. И если мелкие поломки водитель может устранить своими силами, то для решения крупных проблем требуются специальные инструменты, рабочие условия и профессиональные навыки. Нередко на трассе выходят из строя:

подвески;

тормозная система;

мотор;

коробки передач.

В таких ситуациях следует обратиться за помощью к выездному механику по грузовым автомашинам, который в течение короткого времени за небольшую плату решит возникшую проблему при помощи наиболее подходящего оборудования. Подробности можно узнать по ссылке https://gruztehpomosh.ru.

Услуги, оказываемые в рамках грузовой техпомощи

В число услуг, предоставляемых в рамках профессиональной грузовой техпомощи, входят:

компьютерная диагностика грузовиков;

разблокировка замка зажигания грузовиков;

запуск мотора от зарядки АКБ;

вскрытие салона грузовиков;

ремонт электрики грузовиков;

ремонт генераторов и стартеров грузовиков;

диагностика топливной системы грузовиков;

замена колес грузовиков;

ремонт прицепов.

Кроме того, можно заказать доставку запчастей к месту проведения ремонтных работ. Благодаря выполнению вышеперечисленных действий можно избежать дорогостоящей эвакуации, нежелательной перегрузки перевозимых товаров и потерь времени. Если же проблема оказалась настолько серьезной, что не может быть решена на месте поломки, то выход состоит в использовании эвакуатора. Специалисты, перевозящие грузовик до места проведения ремонта, несут полную ответственность за его сохранность.

Чтобы иметь возможность оперативно вызвать специалистов, готовых оказать необходимую грузовую техпомощь, водителям следует заранее найти телефонный номер такой фирмы и сохранить его. При возникновении проблем надо будет только позвонить по данному номеру и указать оператору свое местонахождение. В скором времени после этого на место прибудут опытные профессионалы и оперативно выполнят все нужные работы.