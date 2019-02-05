Имеются отработанные катализаторы? – сдайте их в пункт приема

Многие водители со временем начинают замечать, что в их гараже стремительными темпами скопляются отработанные автомобильные катализаторы. Приспособить этот материал совершенно никуда нельзя, в хозяйстве он не нужен, а вот если вовремя не избавиться от этого, то возможны проблемы – катализаторы выделяют достаточно токсичные и опасные для организма человека и его самочувствия вещества. Что же делать и как избавиться от этого мусора с выгодой для себя? Достаточно просто продать автомобильные катализаторы в Москве, ведь на них всегда имеется большое количество покупателей.

Почему некоторые предприниматели занимаются покупкой отработанных катализаторов, какую ценность они несут? Дело в том, что в составе этих элементов можно выделить некоторое количество ценных драгметаллов платиновой группы, поэтому их и скупают прожженные знатоки химии и различных технологических процессов. Самостоятельно получить платину из катализатора у Вас не получится – не рискуйте здоровьем и гаражом, а вот сдать этот отработанный мусор и получить неплохие деньги вполне возможно.

Как не продешевить

Скупка автомобильных катализаторов в Москве является достаточно распространенным бизнесом, поэтому у Вас не возникнет проблем с поиском места для их сдачи. Как не отдать такой ценный для некоторых категорий граждан материал слишком дешево? Вот некоторые советы:

Самое первое – стоит обращаться только в авторитетные заведения, которые заслужили доверие других автовладельцев и Ваших знакомых. Узнать о парочке таких заведений всегда можно из простого разговора с другими водителями. Ведь немало и таких делков, которые желают заполучить ценный материал задаром;

Солидные пункты приема катализаторов предоставляют услугу взятия пробы с этого вещества. Благодаря данной процедуре можно четко определить, какое количество ценного материала находится в материале. Уже из данного показателя можно делать определенные выводы и предлагать цену за сырье. Только такие фирмы достойны внимания и обращения;

Естественно, что чем больше партия катализаторов, тем больше можно получить за ее продажу, так как в ней будет больше ценного материала. Можно посмотреть на предложения пункта приема – некоторые дают за массовые партии доплату.

Вот основные моменты, которые стоит помнить при сбыте отработанных автомобильных катализаторов. Этот достаточно токсичный актив в Вашем гараже может превратиться в дополнительные карманные деньги, поэтому не поленитесь сдать их.