В феврале в России в Дмитровском районе Московской области запустят полигон для тестирования беспилотных машин.
В феврале на новом полигоне без разметки начнутся тесты беспилотников
05.02.2019 21:51
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Как сообщает пресс-служба рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», на полигоне будут проводить тестирование роботизированных систем автомобилей, а также будут создаваться аварийные ситуации с целью обучения беспилотной системы.
Также на тестовом полигоне намерены развернуть широкополосную коммуникацию для водителей.
Испытания на новом полигоне для беспилотников пройдут с 26 февраля по 5 марта. В этот период машина будет демонстрировать возможность двигаться в условиях отсутствия разметки и при экстремальных климатических условиях.
На дороге будет смоделирована плохая видимость, технические работы и движение пешеходов. В дальнейшем полигон будет расширятся технически и на нем появится разгонная трасса.
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