В феврале на новом полигоне без разметки начнутся тесты беспилотников

В феврале в России в Дмитровском районе Московской области запустят полигон для тестирования беспилотных машин.

Как сообщает пресс-служба рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», на полигоне будут проводить тестирование роботизированных систем автомобилей, а также будут создаваться аварийные ситуации с целью обучения беспилотной системы.

Также на тестовом полигоне намерены развернуть широкополосную коммуникацию для водителей.

Испытания на новом полигоне для беспилотников пройдут с 26 февраля по 5 марта. В этот период машина будет демонстрировать возможность двигаться в условиях отсутствия разметки и при экстремальных климатических условиях.

На дороге будет смоделирована плохая видимость, технические работы и движение пешеходов. В дальнейшем полигон будет расширятся технически и на нем появится разгонная трасса.