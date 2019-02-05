В России назвали самые популярные марки премиум-кроссоверов

Российские аналитики провели исследование по продажам кроссоверов и внедорожников из премиального сегмента за 2018 год.

В общей сложности кроссоверов данного сегмента было реализовано 98,6 тыс. штук. Из них 65% пришлось на одну марку – «Лексус». Объёмы продаж таких SUV составили 22,3 тыс. единиц.

Второе место среди самых популярных марок премиум-кроссоверов оказалось за BMW. Ее результат за прошлый год составил 19,7 тыс. проданных авто.

Третье место заняла компания Mercedes, которая реализовала 17,7 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. В первой пятерке оказались: Land Rover (9,8 тыс. ед.) и Audi (8,8 тыс. ед.).