В 2019 году состоится презентация нового поколения кроссовера Ford Kuga. Эту модель уже давно испытывают, но первые качественные снимки с тестов появились только сейчас.
Новый кроссовер Ford Kuga показали на новых шпионских фото и рендере
05.02.2019 13:35
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Зарубежный портал Carscoops опубликовал серию снимков и поделился некоторыми подробностями про новую генерацию Kuga.
По данным зарубежных источников кроссовер получит внешность в стиле текущего поколения Focus. В частности от последнего в кроссовере будет оптика и радиаторная решетка.
Сам Ford Kuga станет немного больше за счет чего у задних пассажиров появится больше места, при этом не исключено, что американская компания выпустит и семиместною версию Kuga.
Что касается моторной гаммы, то в она будет состоять из бензиновых и дизельных моторов, а также не исключено появление гибридной силовой установки.
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