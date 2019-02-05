Новый кроссовер Ford Kuga показали на новых шпионских фото и рендере

В 2019 году состоится презентация нового поколения кроссовера Ford Kuga. Эту модель уже давно испытывают, но первые качественные снимки с тестов появились только сейчас.

Зарубежный портал Carscoops опубликовал серию снимков и поделился некоторыми подробностями про новую генерацию Kuga.

По данным зарубежных источников кроссовер получит внешность в стиле текущего поколения Focus. В частности от последнего в кроссовере будет оптика и радиаторная решетка.

Сам Ford Kuga станет немного больше за счет чего у задних пассажиров появится больше места, при этом не исключено, что американская компания выпустит и семиместною версию Kuga.

Что касается моторной гаммы, то в она будет состоять из бензиновых и дизельных моторов, а также не исключено появление гибридной силовой установки.