BMW показала «заряженные» X3 M и X4 M на первом видеотизере

В нем продемонстрированы две модели, а это заряженные X3 M и X4 M, которые будут отличаться агрессивной внешностью, наличием аэродинамического обвеса, новыми колесными дисками, а также выхлопной системой с 4 патрубками.

Технические характеристики новинок сейчас неизвестны, но предполагается, что такие вариант будут оснащены трехлитровым бензиновым двигателем с шестью цилиндрами и турбиной.

Премьерный показ BMW X3 M и X4 M состоится в рамках Женевского автосалона.