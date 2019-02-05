Серийный гиперкар Hennessey Venom F5 выйдет на рынок в 2020 году

Hennessey намерена в 2019 году приступить к испытаниям своего гиперкара Venom F5. Эта машина может стать самой быстрой в мире, по крайней мере на это надеятся разработчики.

В компании Hennessey в свой серийный гиперкар установят 7,6-литровый V8 оснащенный двумя турбинами. Этот мотор способен выдать свыше 2000 лошадиных сил, причем эта отдача будет достигнута без каких-либо вспомогательных электрических моторов.

Испытания Venom F5 начнутся в сентябре, а в 2020 году должны появиться первые серийные экземпляры модели. Пока в компании ставят планы по достижению скорости более чем 500 км в час.

Стоит отметить, что F5 указывает на категорию торнадо по шкале Фудзиты. Пятая категория самая мощная, ведь в ней скорость ветра достигает 512 км в час.