Российский автопроизводитель опубликовал данные по продажам своих автомобилей за январь.

Согласно опубликованной статистике, в прошлом месяце был реализован 21 531 автомобиль Лада, что на 2,5% превышает результат 2018 года.

LADA Granta в январе снова стала бестселлером «АвтоВАЗа», показав результат в 7630 проданных экземпляров и улучшив результат на 43,6%.

На втором месте с положительной динамикой 5,7% расположилась Лада Веста. Объёмы продаж семейства составили 7 078 штук.

LADA Largus стал третьим по продажам с показателем 2 375 реализованных пассажирских версий, что на 4,7% больше.