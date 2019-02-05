Российский автопроизводитель опубликовал данные по продажам своих автомобилей за январь.
LADA Granta в январе снова стала бестселлером «АвтоВАЗа»
05.02.2019 13:03
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Согласно опубликованной статистике, в прошлом месяце был реализован 21 531 автомобиль Лада, что на 2,5% превышает результат 2018 года.
LADA Granta в январе снова стала бестселлером «АвтоВАЗа», показав результат в 7630 проданных экземпляров и улучшив результат на 43,6%.
На втором месте с положительной динамикой 5,7% расположилась Лада Веста. Объёмы продаж семейства составили 7 078 штук.
LADA Largus стал третьим по продажам с показателем 2 375 реализованных пассажирских версий, что на 4,7% больше.
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