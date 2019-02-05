Пикап Foton Tunland превратили в новый электрофургон

Китайская компания Foton не стала разрабатывать полностью новый электрический фургон, и решила просто переделать классический пикап Tunland в современный электрокар.

В основе представленного фургона лежит пикап Foton Tunland, которому на место грузовой площадки установили цельный кузов без возможности трансформации.

При этом грузовой отдел по-прежнему отделен от кабины перегородкой со стеклом. Также машина лишилась полного привода.

Электрический мотор разместили на задней оси, а блок аккумуляторов прикрепили сразу к раме, причем дорожный просвет машины остался прежний.

Мощность мотора составляет 136 л.с. и 360 Нм., емкость аккумулятора в электрокаре 68 кВт∙ч. От бытовой розетки его можно зарядить за 9 часов. Заявлено, что на полном заряде электрический фургон проедет до 310 км.



В целом новый Foton создан для ремонтных служб, чтобы они могли передвигаться в крупных китайских городах, где въезд обычным пикап запрещен. Производство модели планируют начать до конца года.