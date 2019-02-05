Honda переписала цены на свои автомобили в России

Японский автопроизводитель вслед за другими компаниями пересмотрел цены на свои автомобили. Сейчас компания предлагает только две модели, а это CR-V и Pilot и в январе они подорожали на 95 и 125 тысяч рублей соответственно.

Как сообщает сайт «Цена-Авто», теперь кроссовер Honda CR-V предлагается по цене от 2 084 900 рублей. Такая цена указана за «паркетник» с 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с.

Версию с 2,4-литровым 186-сильным ДВС теперь можно приобрести за 2 664 900 рублей. Большой внедорожник Honda Pilot доступен от 3 124 900 рублей за базовую версию.

Максимальная комплектация внедорожника оценивается в 3 724 900 руб. Все доступные комплектации предлагаются только с 3,0-литровым 249-сильным двигателем.

Стоит отметить, что предыдущее повышение цен на автомобили Honda было в конце прошлого года.