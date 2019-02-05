Kia назвала цены на новый седан Kia K900 для российского рынка

Сегодня пресс-служба компании Kia объявила о стоимости нового седана и сообщила о дате старта продаж.

Новинка была анонсирована для России еще в конце прошлого года, а также ранее стало известно и о том, что Kia K900, предшественник которого продавался как Quoris, получил ОТТС.

Теперь же производитель сообщил, что старт продаж модели будет дан уже 1 марта. Для россиян предложат седан в трех комплектациях.

В базовом исполнении его ценник составит 2 969 900 рублей, тогда как топовый вариант будет стоить уже 4 399 900 рублей. В линейке двигателей будет 3,3-литровый шестицилиндровый двигатель с отдачей 249 л.с. при 347 Нм и восьмицилиндровый 5,0-литровый двигатель.

Мощность последнего составит 413 л.с., а показатель крутящего момента — 505 Нм. Все силовые установки работают с полноприводной системой и 8-ступенчатой КП.

Более мощный двигатель будет доступен только в самой дорогой комплектации Premium. Как отмечают в пресс-службе компании, Kia K900 во всех исполнениях предложат со стрелочными шведскими часами Maurice Lacroix.

В начальной комплектации седан получит светодиодные фары, климат-контроль на три зоны, сидение для водителя с 12 регулировками, девять подушек безопасности, камера заднего вида, аудиосистема с 14 динамиками, а также информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном и другое.