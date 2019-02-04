Вскоре автомобиль появится в продаже на российском рынке, а пока были объявлены рублевые цены на новый Mercedes-Benz B-Class, который предложат только в двух конфигурациях.

В них компактвэн будет предлагаться только с 1,3-литровым бензиновым двигателем, оснащенным турбиной, пару которому составит семискоростная роботизированная коробка передач 7G-DCT и полноприводная система.

В первой версии B 180 автомобиль будет иметь мощность двигателя 136 л.с. при 200 Нм крутящего момента. Минимальная стоимость Mercedes-Benz B-Class с таким мотором составит 2 070 000 рублей.

За эти деньги в списке оборудования будут светодиодные фары, отделка салона тканью и кожзамом, датчики дождя, подогрев сидений, а также колесные диски размером 16 дюймов и другое.

Во втором варианте мощность двигателя составит уже 163 л.с. при 250 Нм. Такая версия обойдется в 2 280 000 рублей минимум.