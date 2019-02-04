Renault обновила бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid

Renault Kwid на индийском рынке появился еще в 2015 году. Это очень маленький кроссовер, который считается очень дешевым.

На старте продаж в Индии модель оказалась очень популярной, но со временем она стала терять популярность и уже в 2018 году продажи модели в Индии сократились на 28%.

Renault Kwid создан на платформе CMF-A, а длина автомобиля составляет 3 680 мм и в Индии она оснащается 0,8 и 1,0-литровым мотором с отдачей 54 и 68 л.с. соответственно.

В третьем квартале Kwid получил небольшое обновление, в рамках которого немного изменили внешность и салон, а также добавили новые опции.

Но это не помогло бюджетному хэтчбеку выйти на уровень продаж 2017 года и в Renault решили еще раз обновить кроссовер.

Теперь в даже в базовой версии есть ABS, задний парктроник и подушка безопасности для водителя. Также появился мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Моторы и трансмиссия у Renault Kwid 2019 остались прежними.

Без изменений остались и цены на модель. Машина в базовой комплектации стоит 266 700 рупий, что в пересчете составляет 246 000 рублей.