Volkswagen в РФ начала «живые» продажи внедорожной версии Tiguan Offroad

Предзаказы на новинку стартовали еще в октябре прошлого года, а сейчас автомобиль стал доступен для покупки у дилеров.

Стоимость новой версии кроссовера составляет 1 799 000 рублей за версию со 150-сильным бензиновым мотором и механикой, а вариант с «автоматом» предлагается для заказа на 1 869 000 рублей.

Также для покупки предлагается вариант, под капотом которого располагается бензиновый 180-сильный мотор. Такой автомобиль оценили в 2 039 000 рублей.

В новом исполнении доступна еще и конфигурация с дизелем мощностью 150 л.с. Такой кроссовер получил ценник 1 969 000 рублей. Отдельно стоит отметить, что все Tiguan Offroad имеют полноприводную систему 4Motion.

Подробно об отличиях внедорожного кроссовера портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.