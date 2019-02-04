В России вступят в силу новые правила ввоза автомобилей

Летом текущего года ведут новые правила по получению ПТС для автомобилей ввезенных в РФ. Новые решения, принятые в коллегии Евразийской экономической комиссии, принесут новые сложности при ввозе авто из-за рубежа.

Так с 1 июля 2019 года для получения ПТС потребуется пройти осмотр в аккредитованной лаборатории, а она в Приморье одна.

Причем машину после таможни владелец должен доставить с помощью эвакуатора, а после тестов ее снова на нем увезти на стоянку и только потом можно на нее оформить ПТС.

В целом 1 июля сертификат безопасности и ПТС на ввезённое авто будут выдавать после прохождения лаборатории, в которой согласно ГОСТу 33670-2015 будут проводить осмотр и принимать решение можно ли ее допустить до эксплуатации на дороги общего назначения.

Аккредитованная лаборатория, которая может оформить СБКТС, есть только во Владивостоке, к тому же она пока способна выдавать документ на легковые автомобили и мотоциклы.

Выдавать СБКТС грузовикам, автобусам и спецтехники она не может, а эксперты между тем уже посоветовали поторопится с покупкой и оформлением документов на такой транспорт.