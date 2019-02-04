Названы самые угоняемые в России автомобили за 2018 год

Наиболее популярные у угонщиков автомобили за прошлый год были названы оператором систем безопасности для автомобилей «Цезарь Сателлит».

Согласно обнародованным данным, за прошлый год на территории РФ было зафиксировано 26 819 угонов автомобилей. Этот результат в сравнении с позапрошлым годом оказался на 21 процент ниже.

Оказалось, что самыми угоняемыми автомобилями за прошлый год являются модели «ВАЗ». Из общего числа угонов на такие автомобили пришлось 5 693. Также спросом у угонщиков пользуются японские модели марки «Тойота».

Сообщений об угоне таких машин поступило в «Цезарь Сателлит» 2 746. На третье месте оказались авто бренда Hyundai (1905 сообщений).

Если говорить о моделях, то чаще всего угонщики интересовались седанами Hyundai Solaris, которых было угнано в 2018 году в количестве 1 249 единиц.

На втором месте по частоте угонов расположился Kia Rio – 969 штук. Только на третьей строчке оказалась отечественная машина ВАЗ 2107. В розыск было подано 730 заявлений.

Если рассматривать наиболее часто угоняемые автомобили из премиального сегмента, то тут лидерами являются «Мерседес», «БМВ» и «Лексус».

Больше всего угонов автомобилей было зафиксировано в Центральном федеральном округе, Северо-Западном и Сибирском ФО.

Напомним, что ранее были названы самые угоняемые машины в 2018 году по версии страховщиков.