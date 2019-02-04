Наиболее популярные у угонщиков автомобили за прошлый год были названы оператором систем безопасности для автомобилей «Цезарь Сателлит».
Названы самые угоняемые в России автомобили за 2018 год
Согласно обнародованным данным, за прошлый год на территории РФ было зафиксировано 26 819 угонов автомобилей. Этот результат в сравнении с позапрошлым годом оказался на 21 процент ниже.
Оказалось, что самыми угоняемыми автомобилями за прошлый год являются модели «ВАЗ». Из общего числа угонов на такие автомобили пришлось 5 693. Также спросом у угонщиков пользуются японские модели марки «Тойота».
Сообщений об угоне таких машин поступило в «Цезарь Сателлит» 2 746. На третье месте оказались авто бренда Hyundai (1905 сообщений).
Если говорить о моделях, то чаще всего угонщики интересовались седанами Hyundai Solaris, которых было угнано в 2018 году в количестве 1 249 единиц.
На втором месте по частоте угонов расположился Kia Rio – 969 штук. Только на третьей строчке оказалась отечественная машина ВАЗ 2107. В розыск было подано 730 заявлений.
Если рассматривать наиболее часто угоняемые автомобили из премиального сегмента, то тут лидерами являются «Мерседес», «БМВ» и «Лексус».
Больше всего угонов автомобилей было зафиксировано в Центральном федеральном округе, Северо-Западном и Сибирском ФО.
Напомним, что ранее были названы самые угоняемые машины в 2018 году по версии страховщиков.