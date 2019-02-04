Ранее эксперимент с дорожными знаками был проведен в пяти городах Российской Федерации и он оказался удачным.

Теперь дорожные знаки меньшего размера начнут использовать по всей России.

То есть скоро по всей России будут установлены дорожные знаки размером 40 на 40 см, тогда как круглые знаки получат диаметр 50.

В результате допустимый минимальный размер дорожных знаков снизился почти в два раза, а целью такого нововведения является преображение городского облика.

На территории Москвы уже 140 улиц имеет дорожные знаки меньшего размера.

Как говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентр КИА Столица» Дмитрий Константинов на слова которого ссылаются журналисты «ПолитЭксперта», пешеходы и водители даже и не заметили этих изменений.

Такие дорожные знаки не только отлично вписываются в городскую среду, но и не мешают обзору пешеходам, а также обходятся дешевле.

К тому же это позволяет их размещать на зданиях. Несмотря на это есть ограничение.

В частности, дорожные знаки меньшего размера должны устанавливаться только на улицах со спокойным движением, так как на большой скорости водитель может не заметить знаки.