Рыбалка, да и простой отдых на воде, со временем набирает всё больше популярности. Приобретение лодки — лишь вопрос времени. Но, если лодка куплена и до сих пор двигается на весельной тяге, то это серьёзный повод задуматься о покупке лодочного мотора.

Лодочные моторы в bmotor.com.ua представлены в различной ценовой и модельных категориях. Можно подобрать идеальный вариант с балансом цены, качества и характеристик. Однако следует учесть ряд нюансов перед приобретением. Иначе эксплуатация двигателя будет неэффективной.

Выбор параметров лодочного мотора

Купить лодочный мотор довольно просто — достаточно посоветоваться с консультантом. Однако нужно учесть и условия эксплуатации, и тип лодки, и базовые характеристики двигателя. Определившись с параметрами, можно приступать к непосредственному выбору модели.

Основные учитываемые при покупке характеристики:

Мощность — важный нюанс, который, соответственно, и отвечает за основные требования к моторам. Следует учесть размер, вес лодки и то, с какой скоростью она может передвигаться. Габариты мотора выбираются по размерам лодки, степени её проседания в воду. Дейдвуд — длина мотора должна соответствовать глубине погружения лодки. Принцип работы. Тип двигателя.

Двигатель бывает двух видов: 2-тактный и 4-тактный. Двухтактные отлично подходят для хобби. Они небольшого размера, легко устанавливаются, работают на практически любой топливе и легкие на вес. Четырехтактные, в свою очередь, стабильны, бесшумны и расходуют куда меньше топлива. Мощность при этом разная.

Работают лодочные моторы на бензине и на электричестве. Последние отличаются тем, что практически не шумят и весьма экологичные. Однако к электрическим потребуется приобретать аккумулятор и зарядное устройство.

Последний, существенный для знатоков, критерий — производитель. Марку держат двигатели из Японии и Китая. Они не только гарантируют качество одним брендом, но и обеспечивают гарантийное обслуживание на протяжении действующей гарантии.

Классификация по мощности различает три типа классов:

экономичный (обычно работает на 50-60%);

оптимальный (до 80%);

экстремальный (до 100%).

Максимальная мощность указана в маркировке на валу, винте, либо гребне двигателя. Кроме того, различают съемные и несъемные модели.

Стоимость лодочного мотора

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