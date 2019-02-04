Бюджетный KIA Sportage пользовался отличным спросом в январе

Недорогая версия кроссовера с турбированным двигателем вышла на китайский рынок в конце прошлого года, а в целом автомобиль вышел на рынок в апреле.

Январь стал первым месяцем продаж новинки и оказалось, что бюджетный KIA Sportage пользовался отличным спросом.

Его продажи составили 16 300 экземпляров, при этом в целом рост продаж марки в Китае составил почти 50 процентов, а объёмы около 46 тысяч авто.

Напомним, что бюджетная новинка предлагается по цене от 119 900 юаней или 1,17 млн рублей. Стоит отметить, что бюджетный KIA Sportage отличается от глобальной версии, в том числе и той, что продается в России.