Недорогая версия кроссовера с турбированным двигателем вышла на китайский рынок в конце прошлого года, а в целом автомобиль вышел на рынок в апреле.
Бюджетный KIA Sportage пользовался отличным спросом в январе
04.02.2019 11:16
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Январь стал первым месяцем продаж новинки и оказалось, что бюджетный KIA Sportage пользовался отличным спросом.
Его продажи составили 16 300 экземпляров, при этом в целом рост продаж марки в Китае составил почти 50 процентов, а объёмы около 46 тысяч авто.
Напомним, что бюджетная новинка предлагается по цене от 119 900 юаней или 1,17 млн рублей. Стоит отметить, что бюджетный KIA Sportage отличается от глобальной версии, в том числе и той, что продается в России.
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