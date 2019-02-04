Российские специалисты «Цена Авто» опубликовали результаты нового исследования, в котором указано, что 32 бренда изменили цены на свои авто в РФ во второй половине января.

В списке оказались автопроизводители, которые официально представлены на российском рынке. Так, в период с 16 по 31 января, изменились цены на внедорожник «Шевроле Нива», причем как отмечается эта модель подорожала меньше всего – 11-13 тыс. рублей.

На 916 и 8-16 тыс. рублей предлагаются дороже Datsun mi-DO и on-DO соответственно. Прибавили в цене и две модели марки Fiat, причем сумма удорожания составила до 50 тысяч рублей и затронула автомобили Fullback и Doblo Combi.

Китайские кроссоверы марки Haval, а именно H2, Н6 и Н9 стали дороже до 43 тысяч рублей в зависимости от модели и ее комплектации.

Все автомобили бренда Lifan подорожали на 30 тысяч рублей, а вот Subaru изменила стоимость своих моделей в большую сторону на 50-100 тысяч рублей.

Кроме этого модельный ряд KIA теперь имеет ценники на 15-155 тыс. рублей больше, а у Porsche изменение цен произошло в большую сторону на 186 – 648 тыс. рублей.