В интернете показали рендеры нового Renault Clio RS

Недавно обычный Renault Clio нового поколения был рассекречен производителем и тогда же была анонсирована гибридная и RS-версия автомобиля.

Премьерный показ новой генерации хэтчбека будет проходить на автосалоне в Женеве и возможно там будет представлена и спортивная модификация. В то время как внешность обычной версии была рассекречена, дизайн RS-версии пока неизвестен.

Но независимые дизайнеры решили исправить ситуацию и подготовили рендерные изображения. Создали предполагаемый дизайн Renault Clio RS художники студии X-Tomi Design.

Предполагается, что эта новинка будет оснащена 1,8-литровым двигателем с турбиной. Его мощность будет около 300 лошадиных сил. Ожидается, что спортивная модификация выйдет на рынок до конца этого года.