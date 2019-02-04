В Украине производство автомобилей за последние годы сильно сократилось. Также упали и продажи новых автомобилей, а в январе этого года на рынке не было продано ни одного ЗАЗ.

Впрочем, за весь прошлый год на заводе ЗАЗ был выпущен всего один экземпляр автомобиля, который выпустили только, чтобы проверить технологические процессы.

Но в течении года машины ЗАЗ все же продавались из складских запасов, но в этом году «Запорожцы» полностью покинули авторынок.

Как сообщается, ЗАЗ покинул рынок Украины как производитель машин. К тому же отмечается, что в январе сильно сократились продажи еще и таких марок как Acura, Isuzu и SsangYong.