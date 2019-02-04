В Украине производство автомобилей за последние годы сильно сократилось. Также упали и продажи новых автомобилей, а в январе этого года на рынке не было продано ни одного ЗАЗ.
«Запорожцы» полностью покинули авторынок
04.02.2019 10:38
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Впрочем, за весь прошлый год на заводе ЗАЗ был выпущен всего один экземпляр автомобиля, который выпустили только, чтобы проверить технологические процессы.
Но в течении года машины ЗАЗ все же продавались из складских запасов, но в этом году «Запорожцы» полностью покинули авторынок.
Как сообщается, ЗАЗ покинул рынок Украины как производитель машин. К тому же отмечается, что в январе сильно сократились продажи еще и таких марок как Acura, Isuzu и SsangYong.
На продажу выставлен уникальный ЗАЗ-965А «Запорожец» на базе «Оки»
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