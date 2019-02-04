В Сети представлен лимузин-самолет за 5 млн долларов

Автор канала Barcroft Cars сделал обзор на очень необычный лимузин, который создан на базе бизнес-джета.

Длина лимузина составляет почти 13 метров и ранее это был самолет, но в нем тюнеры убрали крылья, а фюзеляж установили на 21-дюймовые колесные диски.

Вес машины составляет 5,5 тонны, а цена 5 миллионов долларов. В салоне с большим комфортом может разместится 9 человек.

В движение бывший самолет приводится за счет восьмицилиндрового мотора, мощность и объём которого не называют.

В целом переделка самолета в наемное транспортное средство велась с 2006 года, а закончили проект только в конце 2018 года.

Созданием наземного бизнес-джета занималась компания Jetsetter, которая в дальнейшем намерена выпускать такие машины по спецзаказу.

