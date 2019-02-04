Марка Smart переживает не лучшие времена, а исправить ситуацию мог бы выпуск нового автомобиля из развивающегося сегмента электрокаров.
В Сети опубликованы рендеры нового электрокара от Smart
04.02.2019 10:26
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Независимый дизайнер Роберт Хан решил подготовить компьютерную визуализацию и показать, как был мог выглядеть электромобиль от марки Smart.
Данный автомобиль автор назвал EQ4, а в качестве конкурента для него называют Tesla Model 3.
Данная модель могла бы получить электрическую установку, которая обеспечила бы запас хода в 500 км.
Впрочем, пока это только фантазии дизайнера, а о выходе подобного автомобиля в ближайшее время представители Smart не заявляли, хотя в прошлом году был представлен концепт без крыши и боковых стекол.
Кроме этого, ранее сообщалось, что в ближайшие годы все автомобили марки будут электрифицированы.
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