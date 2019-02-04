В Сети опубликованы рендеры нового электрокара от Smart

Марка Smart переживает не лучшие времена, а исправить ситуацию мог бы выпуск нового автомобиля из развивающегося сегмента электрокаров.

Независимый дизайнер Роберт Хан решил подготовить компьютерную визуализацию и показать, как был мог выглядеть электромобиль от марки Smart.

Данный автомобиль автор назвал EQ4, а в качестве конкурента для него называют Tesla Model 3.

Данная модель могла бы получить электрическую установку, которая обеспечила бы запас хода в 500 км.

Впрочем, пока это только фантазии дизайнера, а о выходе подобного автомобиля в ближайшее время представители Smart не заявляли, хотя в прошлом году был представлен концепт без крыши и боковых стекол.

Кроме этого, ранее сообщалось, что в ближайшие годы все автомобили марки будут электрифицированы.