Корейский дизайнер показал тягач от Alfa Romeo

Дизайн итальянкой компании является одним из лучших в мире и если сейчас Alfa Romeo производит только легковые авто, то раньше компания выпускала и коммерческий транспорт.

С логотипом Alfa Romeo выпускали автобусы, троллейбусы и грузовики. Но вот тягачи с полуприцепами автопроизводитель никогда не предлагал.

При этом корейский дизайнер Taekang Lee решил показать, как мог бы выглядеть тягач Alfa Romeo в наше время.

Дизайнер использовал фирменный стиль марки и отобразил его в грузовике, причем он очень грамотно вписал радиаторную решетку и изгибы кабины в общий стиль.

К тому же для грузовика был выбран красный цвет, ведь именно в таком цвете чаще всего можно встретить машины Alfa Romeo.



Производством грузовиков Alfa Romeo занималась с 1930 года, но в 1974 году в компании решили отказаться от коммерческого транспорта и сосредоточится на разработке легковых автомобилей.