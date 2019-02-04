Дизайн итальянкой компании является одним из лучших в мире и если сейчас Alfa Romeo производит только легковые авто, то раньше компания выпускала и коммерческий транспорт.
Корейский дизайнер показал тягач от Alfa Romeo
04.02.2019 09:54
43 0
С логотипом Alfa Romeo выпускали автобусы, троллейбусы и грузовики. Но вот тягачи с полуприцепами автопроизводитель никогда не предлагал.
При этом корейский дизайнер Taekang Lee решил показать, как мог бы выглядеть тягач Alfa Romeo в наше время.
Дизайнер использовал фирменный стиль марки и отобразил его в грузовике, причем он очень грамотно вписал радиаторную решетку и изгибы кабины в общий стиль.
К тому же для грузовика был выбран красный цвет, ведь именно в таком цвете чаще всего можно встретить машины Alfa Romeo.
Производством грузовиков Alfa Romeo занималась с 1930 года, но в 1974 году в компании решили отказаться от коммерческого транспорта и сосредоточится на разработке легковых автомобилей.
Комментарииcomments powered by HyperComments