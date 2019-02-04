Обновленный Lada Largus появится в продаже в 2020 году

При этом ранее ожидалось, что обновленный Lada Largus появится уже к осени текущего года.

Однако представители компании заявили, что модель после обновления в этом году ждать не стоит. О сроках выхода фейслифтинговой модели в «АвтоВАЗе» не говорят, но есть данные, что обновленный Lada Largus поступит в продажу в 2020 году.

Объясняя причины, по которым в этом году автомобиль не получит обновления, было сказано, что спрос на текущую версию хороший, поэтому надобности в создании обновленного варианта пока нет.

Предполагается, что Lada Largus в 2020 году получит внешность в фирменном икс-стиле, а значит у него изменятся бамперы, решетка радиатора, форма капота и другое.

Есть вероятность, что Largus получит и существенно переработанный или и вовсе новый салон. Что касается технических данных, то скорее всего там все останется без изменений.