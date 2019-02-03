Топ-7 советов для покупки б/у авто

Каждый автовладелец ежедневно сталкивается с большим количеством проблем. Плохое состояние дорожного покрытия, аварии, ненастная погода, некачественные материалы – и это далеко не полный список. Однако сложнее всего тем, кто собирается купить подержанную машину. Не имеет значения, что вас интересует: Мерседес s 221, Chevrolet или Renault, в любом случае правила выбора работают одинаково.

Не останавливайтесь на чем-то одном

Не стоит искать только определенную марку энного года выпуска. Расставьте приоритеты и очертите всех возможных претендентов на покупку. Таким образом вы увеличите область поисков и у вас будет больше шансов найти подходящий вариант.

О фотографиях

Если вы зашли на автоподбор в Москве, ищите объявления с максимальным количеством снимков. Если к тексту прикреплены два-три кадра, сделанных только с одной стороны, листайте дальше. Когда продавцу нечего скрывать, он выложит достаточно много фото, чтобы избежать ненужных вопросов от потенциальных покупателей.

Также нужно понимать, что многие веб-ресурсы сжимают изображения, а это негативно сказывается на качестве. Не стесняйтесь, позвоните по указанному номеру и попросите прислать оригиналы.

Правила телефонного разговора

В беседе с продавцом следует выяснить следующие моменты:

В первую очередь поинтересуйтесь, с кем вы имеете дело: с посредником или владельцем? Последний прекрасно знает историю автомобиля, а посредник вряд ли сможет описать все детали. Сколько людей владеет авто по ПТС? Попадала ли машина в ДТП? Присутствуют ли внешние дефекты: вмятины, трещины, сколы? Где в последний раз транспорт был зарегистрирован? Наличие технического осмотра на будущий год. Варианты оформления покупки. Число комплектов шин и прочие дополнения.

Пробег

Это довольно «скользкий» показатель, по которому в РФ нельзя ориентироваться. Фактически все российские продавцы скручивают пробег. Поэтому уделите внимание косвенным показателям: состояние салона, вид дверных уплотнителей и руля, степень изношенности педалей. Чем меньше вы обнаружите повреждений, тем лучше.

Что с краской?

Постарайтесь определить, перекрашивали транспортное средство полностью, частями или нет. Если да, то предыдущий владелец либо попадал в аварии, либо пытался скрыть многолетнюю ржавчину. Это в значительной степени снижает срок эксплуатации автомобиля.

Проведите сравнительный анализ оттенка покрытия всех частей кузова. Также учитывайте наличие накладок, аппликаций, аэрографии. Нередко их наносят, чтобы спрятать повреждения. При осмотре отодвиньте уплотнители и проверьте, есть ли разница в текстуре и цвете краски вне и под ними.

Дата производства стекол

Этот параметр также сможет указать на участие машины в дорожно-транспортном происшествии. Так, все стекла имеют маркировку, на которой есть год изготовления. При лучшем раскладе он должен соответствовать году производства «железного коня».

Двигатель

Пространство под капотом и его содержимое обязано быть чистым. Если вы наблюдаете толстый слой пыли, возможно, за этим стоит попытка скрыть дефект. Внимательно изучите все элементы в поисках течи масла (о ней говорит даже маленькое пятно).