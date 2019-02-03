Эксперты назвали невостребованные россиянами японские автомобили

Десятку самых невостребованных автомобилей японского происхождения назвали по результатам из продаж за прошлый год.

Так, журналистами «Российской Газеты» были названы ТОП-10 самых непопулярных японских автомобилей, в который ожидаемо вошли премиальные модели в непопулярных «кузовах», а также гибридные и спортивные автомобили.

Так, в рейтинга оказался кроссовер Infiniti QX30 с результатом продаж за 2018 год – 133 единицы. Еще одна модель этой марки расположилась следом с показателем 78 проданных штук и это Infiniti Q60 Сoupe.

Объёмы продаж Subaru WRX оказались на уровне 33 реализованных экземпляров и он также оказался в этом антирейтинге.

Четвертое место оказалось у Infiniti Q30 – 29 штук, а на пятой строчке расположился седан Lexus LC500 с результатом на один проданный автомобиль меньше, чем у Infiniti Q30.

Также в списке оказались: Nissan GT-R (25 шт.), гибридный Toyota Prius (23 ед.), Subaru WRX STI (11 ед.), а также по шесть экземпляров Lexus RC и RC-F.