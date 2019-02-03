Процесс покраски Mercedes-Maybach S-Class показали на видео

Компания Mercedes-Benz подготовила видеоролик, в котором решила показать, как происходит процесс покраски автомобиля Mercedes-Maybach S-Class.

Чтобы покрасить один роскошный лимузин Mercedes-Maybach S600 Pullman специалистам центра Topaz требуется около 100 часов.

В видеоролике показали пятый уровень покраски автомобилей, когда специалистам пришлось устранять недостаток краски – «апельсиновую корку».